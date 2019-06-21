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РИА Новости

Россия готова делиться опытом в сфере кибербезопасности, заявил Медведев

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия готова делиться своими опытом и знаниями в сфере кибербезопасности, при этом выступает за равноправный и справедливый миропорядок в цифровой сфере, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы готовы к сотрудничеству, готовы делиться своими знаниями, накопленным опытом в сфере кибербезопасности, конечно, выступаем за равноправный, справедливый миропорядок в цифровой сфере", - заявил Медведев в пятницу на Международном конгрессе по кибербезопасности.
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Он отметил также, что первые шаги в направлении сотрудничества уже сделаны. Премьер напомнил, в частности, что в конце 2018 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, которая предполагает создание рабочей группы по международной информационной безопасности.
"Это абсолютно правильное решение, на мой взгляд. В рабочую группу смогут войти все государства-члены Организации Объединенных Наций. Сейчас в ней уже работает почти сто стран", - уточнил Медведев.
В ходе своего выступления он упомянул, что если государство не будет заниматься вопросами кибербезопасности, все усилия специалистов в этой сфере обречены на провал.
Глава кабмина при этом подчеркнул, что одними только государственными усилиями проблему киберугроз не решить. "К этому процессу должны подключиться все, в том числе, конечно, представители бизнеса", - уверен он.
Медведев также отметил, что российский бизнес одним из первых поддержал создание центра для частно-государственного партнерства в сфере борьбы с киберугрозами - Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.
"Но это только начало. И сегодняшний открытый диалог показывает, что вместе мы действительно можем продвинуться вперед в борьбе с киберпреступностью, с киберугрозами", - добавил глава кабмина.
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