Россия готова делиться опытом в сфере кибербезопасности, заявил Медведев

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия готова делиться своими опытом и знаниями в сфере кибербезопасности, при этом выступает за равноправный и справедливый миропорядок в цифровой сфере, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Мы готовы к сотрудничеству, готовы делиться своими знаниями, накопленным опытом в сфере кибербезопасности, конечно, выступаем за равноправный, справедливый миропорядок в цифровой сфере", - заявил Медведев в пятницу на Международном конгрессе по кибербезопасности.

Он отметил также, что первые шаги в направлении сотрудничества уже сделаны. Премьер напомнил, в частности, что в конце 2018 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, которая предполагает создание рабочей группы по международной информационной безопасности.

"Это абсолютно правильное решение, на мой взгляд. В рабочую группу смогут войти все государства-члены Организации Объединенных Наций. Сейчас в ней уже работает почти сто стран", - уточнил Медведев.

В ходе своего выступления он упомянул, что если государство не будет заниматься вопросами кибербезопасности, все усилия специалистов в этой сфере обречены на провал.

Глава кабмина при этом подчеркнул, что одними только государственными усилиями проблему киберугроз не решить. "К этому процессу должны подключиться все, в том числе, конечно, представители бизнеса", - уверен он.

Медведев также отметил, что российский бизнес одним из первых поддержал создание центра для частно-государственного партнерства в сфере борьбы с киберугрозами - Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.