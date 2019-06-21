В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он сослался на итоги обсуждения данной темы в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.

По словам Тутунова, на этой неделе была завершена работа над проектом документа, который разрабатывался два года в ответ на заданную президиумом Межсоборного присутствия, совещательного органа РПЦ, тему: "О практике освящения оружия в Русской православной церкви".

"По мнению комиссии, в рамках церковного предания можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно "освящаться" оружие массового поражения и, в целом, не личное оружие", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале

Он уточнил, что "в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет".

Замуправделами МП сообщил, что до конца июля будут внесены соответствующие редакционные правки, предложенные на комиссии, после чего документ будет направлен на дальнейшее обсуждение в епархии.

"Напоминаю, что пока он представляет собой лишь мнение членов комиссии и не является "официальным документом", - подчеркнул архиерей.

При этом он добавил, что тема является действительно непростой, и в ходе работы над документом "мнения, и с большим азартом, высказывались полярные: от утверждения, что Церковь вообще не должна благословлять оружие, до защиты практики освящения любого вида вооружения".