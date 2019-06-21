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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться

Вчера, 13:28
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Он сослался на итоги обсуждения данной темы в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.
По словам Тутунова, на этой неделе была завершена работа над проектом документа, который разрабатывался два года в ответ на заданную президиумом Межсоборного присутствия, совещательного органа РПЦ, тему: "О практике освящения оружия в Русской православной церкви".
"По мнению комиссии, в рамках церковного предания можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно "освящаться" оружие массового поражения и, в целом, не личное оружие", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что "в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет".
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Замуправделами МП сообщил, что до конца июля будут внесены соответствующие редакционные правки, предложенные на комиссии, после чего документ будет направлен на дальнейшее обсуждение в епархии.
"Напоминаю, что пока он представляет собой лишь мнение членов комиссии и не является "официальным документом", - подчеркнул архиерей.
При этом он добавил, что тема является действительно непростой, и в ходе работы над документом "мнения, и с большим азартом, высказывались полярные: от утверждения, что Церковь вообще не должна благословлять оружие, до защиты практики освящения любого вида вооружения".
"Мы сочли своей главной задачей составить документ, который соответствовал бы многовековой практике Церкви, как она отражена в богослужебных и в исторических текстах. При этом требовалось осмыслить и новые реалии: с некоторыми видами вооружений Церковь в принципе не встречалась до ХХ века и, скорее, даже его второй половины", - заключил епископ.
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14 июня, 12:46
Члены ШОС выступили за координацию в борьбе с оружием массового уничтожения
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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