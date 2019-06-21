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РИА Новости
Культура

Губернатор Пермского края согласовал формат сотрудничества с Курентзисом

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГреческий и российский дирижер Теодор Курентзис
Греческий и российский дирижер Теодор Курентзис
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Греческий и российский дирижер Теодор Курентзис. Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников пообщался с Теодором Курентзисом, заявившим об уходе с поста худрука Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, и согласовал с ним новый формат сотрудничества, заявила РИА Новости глава департамента пресс-службы администрации губернатора Дарья Левченко.
В пятницу пресс-служба Пермской оперы сообщила о том, что с нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука театра, чтобы сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna. При этом Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.
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"Губернатор пообщался с Теодором, и они согласовали новый формат сотрудничества Пермского края с маэстро. Самое главное, что он не уходит, а остается в крае, но в новом формате", - сказала Левченко.
По данным открытых источников, Курентзис является кавалером Ордена Дружбы (2008), восьмикратным обладателем национальной театральной премии "Золотая маска". Курентзис был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета имени Чайковского с 2011 года. Он также является основателем и художественным руководителем оркестра MusicAeterna и камерного хора MusicAeterna (созданы в 2004 году, в период работы Курентзиса на посту главного дирижера Новосибирского академического театра оперы и балета (2004-2010).
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КультураПермская областьМаксим РешетниковТеодор КурентзисПермьПермский край
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