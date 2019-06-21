Губернатор Пермского края согласовал формат сотрудничества с Курентзисом

ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников пообщался с Теодором Курентзисом, заявившим об уходе с поста худрука Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, и согласовал с ним новый формат сотрудничества, заявила РИА Новости глава департамента пресс-службы администрации губернатора Дарья Левченко.

В пятницу пресс-служба Пермской оперы сообщила о том, что с нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука театра, чтобы сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna. При этом Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.

"Губернатор пообщался с Теодором, и они согласовали новый формат сотрудничества Пермского края с маэстро. Самое главное, что он не уходит, а остается в крае, но в новом формате", - сказала Левченко.