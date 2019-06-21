Китайский рынок VR превысит 50 млрд юаней к 2021 году

МОСКВА, 21 июн - . В Китае, благодаря достижению прорыва в ключевых технологиях, продолжает расширяться рынок виртуальной реальности (VR). К 2021 году рынок VR составит 54,45 миллиарда юаней (около 7,9 миллиарда долларов). " Проект "Россия-Китай: главное . В Китае, благодаря достижению прорыва в ключевых технологиях, продолжает расширяться рынок виртуальной реальности (VR). К 2021 году рынок VR составит 54,45 миллиарда юаней (около 7,9 миллиарда долларов).

Об этом заявил заместитель начальника Отдела электронной информации Министерства промышленности и информатизации КНР У Шэнъу на пресс-конференции, посвященной Всемирной конференции по индустрии VR-2019.

"Китай стал важнейшим в мире местом производства конечных продуктов в области VR", – сказал У Шэнъу.

Министерство будет продолжать поддерживать создание центра инноваций в сфере производства продукции VR, продвигать исследования и разработки базовых технологий VR и содействовать применению таких технологий в производственном секторе, сфере образования и культуры, сказал он.