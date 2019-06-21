Китайский рынок VR превысит 50 млрд юаней к 2021 году

МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В Китае, благодаря достижению прорыва в ключевых технологиях, продолжает расширяться рынок виртуальной реальности (VR). К 2021 году рынок VR составит 54,45 миллиарда юаней (около 7,9 миллиарда долларов).
Об этом заявил заместитель начальника Отдела электронной информации Министерства промышленности и информатизации КНР У Шэнъу на пресс-конференции, посвященной Всемирной конференции по индустрии VR-2019.
"Китай стал важнейшим в мире местом производства конечных продуктов в области VR", – сказал У Шэнъу.
Министерство будет продолжать поддерживать создание центра инноваций в сфере производства продукции VR, продвигать исследования и разработки базовых технологий VR и содействовать применению таких технологий в производственном секторе, сфере образования и культуры, сказал он.
Всемирная конференция по индустрии VR-2019 пройдет с 19 по 21 октября в городе Наньчан, административном центре провинции Цзянси.