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РИА Новости
Новое оружие России

"Алмаз-Антей" впервые покажет на "Армии-2019" ряд новинок из сферы ПВО

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Алмаз-Антей"
Стенд компании Алмаз-Антей
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Алмаз-Антей". Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" впервые представит на "Армии-2019" несколько новых разработок в области зенитных ракетных систем и комплексов, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"Алмаз – Антей" выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", расположенного в подмосковной Кубинке.
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"На открытой выставочной экспозиции на площадках у павильона "В" и перед Демонстрационным центром концерна будут представлены около тридцати натурных образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, более трети из которых концерн впервые покажет широкой публике. Одной из таких новинок станет пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей", - говорится в сообщении.
Другой премьерой "Армии-2019" станет боевая машина из состава ЗРК "Тор-М2" в варианте исполнения на специальном корпусном колесном шасси с колесной формулой 8х8 (производства Брянского автомобильного завода).
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"Участие концерна в международном форуме "Армия" направлено на укрепление имиджа как динамично развивающейся, инновационной интегрированной структуры отечественного оборонно-промышленного комплекса, научно-производственный потенциал которой позволяет разрабатывать и производить новейшие средства, комплексы и системы ПВО-ПРО, задающие уровень мировых стандартов", - отметил заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, которого цитирует пресс-служба.
Также концерн впервые представит целый спектр натурных образцов радиолокационных станций и комплексов.
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