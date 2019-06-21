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РИА Новости

Медведев спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Потери мировой экономики от кибератак могут увеличиться в этом году до 2,5 триллиона долларов, заявил в ходе выступления на международном конгрессе по кибербезопасности премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения, как известно, создают и риски, и угрозы. К примеру, по оценкам аналитиков, только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до 2,5 триллионов долларов",- сказал он.
Для сравнения он привел совокупный ВВП всех стран Африки в текущем году.
"Совокупный ВВП всех стран Африки в этом году будет 2,5 триллиона долларов",- сказал он.
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