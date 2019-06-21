Медведев спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Потери мировой экономики от кибератак могут увеличиться в этом году до 2,5 триллиона долларов, заявил в ходе выступления на международном конгрессе по кибербезопасности премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения, как известно, создают и риски, и угрозы. К примеру, по оценкам аналитиков, только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до 2,5 триллионов долларов",- сказал он.

Для сравнения он привел совокупный ВВП всех стран Африки в текущем году.