Иранские СМИ опубликовали снимки обломков американского беспилотника

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали снимки частей сбитого американского беспилотника.
Демонстрация обломков летательного аппарата прошла в Тегеране.
Sections of the #US military drone were found in Iran's territorial waters where it was shot down by the country's Air Defense System pic.twitter.com/jRSlxrjuzo— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.
"Некоторые части корпуса этого беспилотника были разбросаны в водах побережья Кухе Мубарак, тяжелые обломки утонули ", - цитирует агентство Tasnim командующего воздушно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде.
По его словам, эти обломки - доказательство того, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сообщил о сбитом американском беспилотнике, который нарушил воздушное пространство страны. При этом в США утверждают, что аппарат уничтожили в международном пространстве.
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
Обострения отношений США и Ирана
Этот инцидент стал новым витком в обострении сложных отношений между Вашингтоном и Тегераном. Так, неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. США поспешили возложить вину на Иран.
До этого Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики, а также объявил КСИР террористической организацией. В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил террористической организацией, а сами США "государством — спонсором терроризма".