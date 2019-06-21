Иранские СМИ опубликовали снимки обломков американского беспилотника

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали снимки частей сбитого американского беспилотника.

Демонстрация обломков летательного аппарата прошла в Тегеране.

Sections of the #US military drone were found in Iran's territorial waters where it was shot down by the country's Air Defense System pic.twitter.com/jRSlxrjuzo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

агентство Tasnim командующего воздушно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде. "Некоторые части корпуса этого беспилотника были разбросаны в водах побережья Кухе Мубарак, тяжелые обломки утонули ", - цитируеткомандующего воздушно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде.

По его словам, эти обломки - доказательство того, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сообщил о сбитом американском беспилотнике, который нарушил воздушное пространство страны. При этом в США утверждают, что аппарат уничтожили в международном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

Обострения отношений США и Ирана

Этот инцидент стал новым витком в обострении сложных отношений между Вашингтоном и Тегераном. Так, неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. США поспешили возложить вину на Иран.