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РИА Новости

Иранские СМИ опубликовали снимки обломков американского беспилотника

Вчера, 13:17
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© REUTERS / Tasnim News AgencyОбломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
Обломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
© REUTERS / Tasnim News Agency
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали снимки частей сбитого американского беспилотника.
Демонстрация обломков летательного аппарата прошла в Тегеране.
"Некоторые части корпуса этого беспилотника были разбросаны в водах побережья Кухе Мубарак, тяжелые обломки утонули ", - цитирует агентство Tasnim командующего воздушно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде.
По его словам, эти обломки - доказательство того, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.
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"Ситуация накаляется". Политолог о сбитом в Иране беспилотнике СШАВ Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США. К каким последствиям это может привести, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) сообщил о сбитом американском беспилотнике, который нарушил воздушное пространство страны. При этом в США утверждают, что аппарат уничтожили в международном пространстве.
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.

Обострения отношений США и Ирана

Этот инцидент стал новым витком в обострении сложных отношений между Вашингтоном и Тегераном. Так, неделей ранее в Оманском заливе у побережья ОАЭ были атакованы два нефтяных танкера. США поспешили возложить вину на Иран.
До этого Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики, а также объявил КСИР террористической организацией. В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил террористической организацией, а сами США "государством — спонсором терроризма".
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"Американцы мечутся". Политолог о возможности удара США по Ирану Дональд Трамп сначала одобрил удары по Ирану, а потом передумал, пишут американские СМИ. США пока пытаются просто запугать Иран, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.
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Обострение отношений США и ИранаИранСШАВ мире
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