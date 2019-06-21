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РИА Новости
Культура

Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда

Вчера, 20:33
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© AP Photo / Markus SchreiberБританский актер Роберт Паттинсон
Британский актер Роберт Паттинсон
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Британский режиссер Дэнни Бойл считает, что Роберту Паттинсону отлично подойдет роль шпиона Джеймса Бонда, сообщает The Guardian.
"Пару недель назад я смотрел фильм Клер Дени "Высшее общество" (с Паттинсоном в главной роли. – Прим.ред.) и думал, что, черт возьми, Роберт Паттинсон станет отличным Бондом. Он возмужал, ему сейчас как раз за 30. Вспомните, сколько лет было Шону Коннери в Бондиане? Паттинсон готов", - сказал режиссер.
Дэнни Бойл должен был снимать 25-й фильм о шпионе, но из-за разногласий с продюсерами, контракт был разорван. Сейчас Бойл продвигает свой новый фильм Yesterday.
Химеш Патель (сериал "Жители Ист-Энда" – Прим.ред.) играет музыканта, который внезапно обнаруживает, что остался единственным человеком в мире, кто знает о группе The Beatles. Герой начинает исполнять их песни, выдавая за свои, и резко становится знаменитым.
Выход фильма Yesterday в России запланирован на сентябрь 2019 года.
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КультураThe BeatlesКино и сериалыШоу-бизнесДэнни БойлРоберт Паттинсон
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