Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Британский режиссер Дэнни Бойл считает, что Роберту Паттинсону отлично подойдет роль шпиона Джеймса Бонда, Британский режиссер Дэнни Бойл считает, что Роберту Паттинсону отлично подойдет роль шпиона Джеймса Бонда, сообщает The Guardian.

"Пару недель назад я смотрел фильм Клер Дени "Высшее общество" (с Паттинсоном в главной роли. – Прим.ред.) и думал, что, черт возьми, Роберт Паттинсон станет отличным Бондом. Он возмужал, ему сейчас как раз за 30. Вспомните, сколько лет было Шону Коннери в Бондиане? Паттинсон готов", - сказал режиссер.

Дэнни Бойл должен был снимать 25-й фильм о шпионе, но из-за разногласий с продюсерами, контракт был разорван. Сейчас Бойл продвигает свой новый фильм Yesterday.

Химеш Патель (сериал "Жители Ист-Энда" – Прим.ред.) играет музыканта, который внезапно обнаруживает, что остался единственным человеком в мире, кто знает о группе The Beatles. Герой начинает исполнять их песни, выдавая за свои, и резко становится знаменитым.