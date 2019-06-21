British Airways отказалась от полетов над Ормузским проливом

ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости, Мария Табак. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways принял решение последовать рекомендации управления гражданской авиации (FAA) США и приостановил полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщила РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.

Ранее управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.

"Наша группа, отвечающая за безопасность, находится в постоянном контакте с властями по всему миру в рамках тщательной оценки рисков каждого маршрута, который мы выполняем", - сказала представитель BA.

Она добавила, что авиакомпания, следуя рекомендации FAA, использует сейчас альтернативные маршруты.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.