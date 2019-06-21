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РИА Новости

British Airways отказалась от полетов над Ормузским проливом

Вчера, 13:09
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ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости, Мария Табак. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways принял решение последовать рекомендации управления гражданской авиации (FAA) США и приостановил полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом, сообщила РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.
Ранее управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.
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"Наша группа, отвечающая за безопасность, находится в постоянном контакте с властями по всему миру в рамках тщательной оценки рисков каждого маршрута, который мы выполняем", - сказала представитель BA.
Она добавила, что авиакомпания, следуя рекомендации FAA, использует сейчас альтернативные маршруты.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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