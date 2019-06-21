Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T13:27Z
https://ria.ru/20190621/1555782752.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155578/28/1555782876_0:221:3041:1932_1036x0_80_0_0_c0e798b17fbff25efb9e178dcb11f268.jpg
РИА Новости

Медведев пошутил о погоде в Москве

Вчера, 13:08
5682
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на экономической конференции "Россия – Африка". 21 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на экономической конференции Россия – Африка. 21 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил о погоде на экономической конференции "Россия — Африка", которая проходит в Москве.

"Мы постарались обеспечить ее проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую", — сказал глава кабмина.

Он также отметил, что Россию и страны Африки связывают дружественные, партнерские отношения.
Конференция проходит в рамках ежегодного собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка). Тема выступления премьера — "Использование партнерства с развивающимися странами в эпоху развития протекционизма".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 20 июня 2019.
2 февраля 2018, 15:47
"Знак божий". Медведев пошутил на тему землетрясения в Алма-Ате
2156236105
Обсудить 14
Дмитрий МедведевРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
Зарубежный опыт: президент Филиппин устал расстреливать наркоторговцев
РИА
Новости
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова
Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд
Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Лента
новостей
На петербургском пляже произошла массовая драка
Инспектор ГИБДД
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
"Когда жить станет легче?" Главные вопросы и ответы прямой линии с Путиным
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Президент США Дональд Трамп
Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану
Депутат законодательного собрания Амурской области ЛДПР Сергей Труш
Заработавший за год три копейки депутат рассказал, на что живет
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
Сотрудники в офисе
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния