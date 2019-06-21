Медведев пошутил о погоде в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил о погоде на экономической конференции "Россия — Африка", которая проходит в Москве.
"Мы постарались обеспечить ее проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую", — сказал глава кабмина.
Он также отметил, что Россию и страны Африки связывают дружественные, партнерские отношения.
Конференция проходит в рамках ежегодного собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка). Тема выступления премьера — "Использование партнерства с развивающимися странами в эпоху развития протекционизма".
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