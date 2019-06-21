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РИА Новости

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав
Экс-глава Республики Коми Вячеслав
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Экс-глава Республики Коми Вячеслав. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, которому суд дал 11 лет колонии строгого режима - на 10 лет меньше, чем просил гособвинитель, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"Зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры", - сказано в карточке дела.
Ранее приговор уже обжаловала сторона защиты: адвокат Дарья Евменина просит отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.
Прокурор просил о 21 годе лишения свободы и штрафе в 500 миллионов рублей, но Замоскворецкий суд Москвы оправдал Гайзера по статье об организации преступного сообщества, признав виновным только в мошенничестве.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
10 июня, 16:11
Темное дело Гайзера. За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы
Обвинение считает, что Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов. Ромаданов, заключивший досудебное соглашение, в мае 2018-го был приговорен к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 170 миллионов рублей. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в августе 2016-го, еще один обвиняемый, бизнесмен Алексей Соколов, погиб в ДТП в Новороссийске в мае 2018-го. Зарубин находится в международном розыске.
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте главы Республики Коми В.Гайзера
10 июня, 02:00
Уголовное дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера
1412100
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Вячеслав ГайзерКомиПроисшествия
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