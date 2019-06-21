В Москве ликвидировали возгорание строительного мусора

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание строительного мусора в районе проспекта Вернадского на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Возгорание по адресу проспект Вернадского, дом 10а ликвидировано в 12.29 на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ, в ходе тушения пожара было задействовано два пожарных вертолета Ка 32А.