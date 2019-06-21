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РИА Новости

В Москве ликвидировали возгорание строительного мусора

Вчера, 13:03
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание строительного мусора в районе проспекта Вернадского на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Возгорание по адресу проспект Вернадского, дом 10а ликвидировано в 12.29 на площади 250 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ, в ходе тушения пожара было задействовано два пожарных вертолета Ка 32А.
"Два экипажа пожарных вертолётов Ка 32А Московского авиационного центра участвовали в тушении пожара на проспекте Вернадского. Пожар успешно ликвидирован. Экипажами пожарных вертолетов было произведено 18 сливов воды и с помощью системы ВСУ-5 сброшено на очаг возгорания 90 тонн огнегасящей жидкости", - говорится в сообщении.
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МЧСМоскваПроисшествия
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