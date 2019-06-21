Прямая линия с Путиным понравилась большей части россиян, заявил Песков

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным понравилась большей части граждан, ее ждали, слушали и смотрели, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Можно сказать, констатировать одно - линию ждали, линию слушали и смотрели. В большей части линия понравилась, понравилась однозначно", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, анализировали ли в Кремле реакцию на мероприятие.
По его словам, прямая линия была информативная, востребованная, конкретная.
"На ней были затронуты те вопросы, которые, собственно, поднимали россияне, направляя свои обращения на линию, и свои вопросы и предложения президенту. Вот пока общий вывод, который можно сделать", - заключил Песков.
20 июня, 12:00"Прямая линия с Владимиром Путиным"