Прямая линия с Путиным понравилась большей части россиян, заявил Песков

"Можно сказать, констатировать одно - линию ждали, линию слушали и смотрели. В большей части линия понравилась, понравилась однозначно", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, анализировали ли в Кремле реакцию на мероприятие.

"На ней были затронуты те вопросы, которые, собственно, поднимали россияне, направляя свои обращения на линию, и свои вопросы и предложения президенту. Вот пока общий вывод, который можно сделать", - заключил Песков.