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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с Путиным понравилась большей части россиян, заявил Песков

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным понравилась большей части граждан, ее ждали, слушали и смотрели, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Можно сказать, констатировать одно - линию ждали, линию слушали и смотрели. В большей части линия понравилась, понравилась однозначно", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, анализировали ли в Кремле реакцию на мероприятие.
По его словам, прямая линия была информативная, востребованная, конкретная.
"На ней были затронуты те вопросы, которые, собственно, поднимали россияне, направляя свои обращения на линию, и свои вопросы и предложения президенту. Вот пока общий вывод, который можно сделать", - заключил Песков.
Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Обсудить 15
Прямая линия с Владимиром ПутинымДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Кому понравилась то? Статистику посмотрите в Ютубе. С утра было 11 тысяч лайков и 124 тысячи дизлайков!! Откуда товарищ Песков берет информацию интересно
21 июня, 13:07
ИИИлья Илья
1421013
А вы что с луны свалились и не знаете как накручивают дизлайки
21 июня, 13:22
СССосед Соседов
0210010
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