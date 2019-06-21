ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Операция прошла совместно с МВД и Росгвардией. Всего задержали 12 человек, одного из них — в Москве.

"Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления", — отметили в ФСБ.

Во время обысков изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также экстремистская религиозная литература.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце прошлого года в Карачаево-Черкесии задержали восемь приверженцев "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, еще пять — в Дагестане.