Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T13:02Z
https://ria.ru/20190621/1555782531.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155578/29/1555782977_0:0:1951:1097_1036x0_80_0_0_d0062ffabd0be6d4e5b3f6f824a61cbc.jpg
РИА Новости

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

Вчера, 13:02
26876
© РИА Новости / ФСБ РФВ Карачаево-Черкесии задержали членов религиозно-экстремистской организации
В Карачаево-Черкесии задержали членов религиозно-экстремистской организации
© РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Операция прошла совместно с МВД и Росгвардией. Всего задержали 12 человек, одного из них — в Москве.

"Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления", — отметили в ФСБ.

Во время обысков изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также экстремистская религиозная литература.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В конце прошлого года в Карачаево-Черкесии задержали восемь приверженцев "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, еще пять — в Дагестане.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации
23 апреля, 17:34
ФСБ предотвратила теракты на Северном Кавказе
4699714914
Обсудить 15
религияФСБ РФСеверо-Кавказский ФОПроисшествия
Популярные комментарии
Ну теперь в тюрьме будут распространять свои идеи и выйдут уже сотни промытых.
21 июня, 13:06
ХоХочу официально заявить, что
8143013
Молодцы чекисты!!!
21 июня, 13:03
Арсений Понфиленко
2131001
Рекомендуем
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова
РИА
Новости
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Лента
новостей
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим
В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией
Путин назвал средний уровень российских зарплат
Путин заявил о росте средней номинальной зарплаты
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Путин сравнил потери России и ЕС от санкций
В чем может быть засада? Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников
Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
На петербургском пляже произошла массовая драка
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
Зарубежный опыт: президент Филиппин устал расстреливать наркоторговцев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния