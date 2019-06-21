РСТ: в Тбилиси изменили экскурсионные маршруты из-за митингов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посещение проспекта Руставели в Тбилиси временно исключено из экскурсионных маршрутов по грузинской столице из-за митингов в центре города, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.

"В Грузии сейчас много российских туристов. Точное число назвать пока сложно. Только у одного туроператора, который активно продает турпакеты в эту страну, там находятся порядка тысячи туристов, из них примерно 40% - в Тбилиси, - сказала Тюрина. - Многие туры в Грузию формируются по принципу Тбилиси плюс побережье (Батуми)". Она подчеркнула, что ситуация в стране на туристах никак не отражается, а на морских курортах Грузии все спокойно.

"Вчера вечером я разговаривала с гидом, и она сказала, что они с туристами просто не пошли на проспект Руставели, а остались сидеть в баре. Кроме того, в Тбилиси есть много улиц, где можно спокойно погулять, - рассказала представитель РСТ. - То есть сейчас скорректировали экскурсионные программы, исключают посещение проспекта Руставели, хотя обычно он входит в маршрут. Всех организованных туристов предупредили, что не стоит самостоятельно ходить на него и рекомендовали избегать места с большим скоплением людей".

В МИД РФ ранее заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.