Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T13:33Z
https://ria.ru/20190621/1555782503.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152265/28/1522652806_0:13:1000:576_1036x0_80_0_0_b7714f46b91bea0ce5361b5ebb586cbd.jpg
РИА Новости
Туризм

РСТ: в Тбилиси изменили экскурсионные маршруты из-за митингов

Вчера, 13:33
2785
© Sputnik / Shota NozadzeАкция протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси
Акция протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси
© Sputnik / Shota Nozadze
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посещение проспекта Руставели в Тбилиси временно исключено из экскурсионных маршрутов по грузинской столице из-за митингов в центре города, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
"В Грузии сейчас много российских туристов. Точное число назвать пока сложно. Только у одного туроператора, который активно продает турпакеты в эту страну, там находятся порядка тысячи туристов, из них примерно 40% - в Тбилиси, - сказала Тюрина. - Многие туры в Грузию формируются по принципу Тбилиси плюс побережье (Батуми)". Она подчеркнула, что ситуация в стране на туристах никак не отражается, а на морских курортах Грузии все спокойно.
"Вчера вечером я разговаривала с гидом, и она сказала, что они с туристами просто не пошли на проспект Руставели, а остались сидеть в баре. Кроме того, в Тбилиси есть много улиц, где можно спокойно погулять, - рассказала представитель РСТ. - То есть сейчас скорректировали экскурсионные программы, исключают посещение проспекта Руставели, хотя обычно он входит в маршрут. Всех организованных туристов предупредили, что не стоит самостоятельно ходить на него и рекомендовали избегать места с большим скоплением людей".
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:52
В Кремле напомнили, что Грузию посещает много российских туристов
В МИД РФ ранее заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
Также ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация не стабилизируется.
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Вчера, 09:39
Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
410083
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТбилисиГрузия
Рекомендуем
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле напомнили, что Грузию посещает много российских туристов
В МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии
Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией
Ливень в Москве
В Москве на вечер субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
РСТ: туристы не отказываются от посещения Грузии из-за беспорядков
Дуня Миятович
Миятович призвала к расследованию столкновений в Тбилиси
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии досрочно завершит визит в Белоруссию, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния