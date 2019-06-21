РСТ: в Тбилиси изменили экскурсионные маршруты из-за митингов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посещение проспекта Руставели в Тбилиси временно исключено из экскурсионных маршрутов по грузинской столице из-за митингов в центре города, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
"В Грузии сейчас много российских туристов. Точное число назвать пока сложно. Только у одного туроператора, который активно продает турпакеты в эту страну, там находятся порядка тысячи туристов, из них примерно 40% - в Тбилиси, - сказала Тюрина. - Многие туры в Грузию формируются по принципу Тбилиси плюс побережье (Батуми)". Она подчеркнула, что ситуация в стране на туристах никак не отражается, а на морских курортах Грузии все спокойно.
"Вчера вечером я разговаривала с гидом, и она сказала, что они с туристами просто не пошли на проспект Руставели, а остались сидеть в баре. Кроме того, в Тбилиси есть много улиц, где можно спокойно погулять, - рассказала представитель РСТ. - То есть сейчас скорректировали экскурсионные программы, исключают посещение проспекта Руставели, хотя обычно он входит в маршрут. Всех организованных туристов предупредили, что не стоит самостоятельно ходить на него и рекомендовали избегать места с большим скоплением людей".
В МИД РФ ранее заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
Также ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация не стабилизируется.