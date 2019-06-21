В Кремле напомнили, что Грузию посещает много российских туристов

"Подобные проявления русофобии - они также вызывают обеспокоенность у нас серьезную, потому что не надо забывать, что Грузия - это страна, которую посещают регулярно достаточно большое количество туристов из России. Поэтому это вопрос крайне серьезный", - сказал Песков.