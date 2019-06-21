В Кремле напомнили, что Грузию посещает много российских туристов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после антироссийской провокации в Тбилиси напомнил, что Грузию посещает много туристов-россиян.
"Подобные проявления русофобии - они также вызывают обеспокоенность у нас серьезную, потому что не надо забывать, что Грузия - это страна, которую посещают регулярно достаточно большое количество туристов из России. Поэтому это вопрос крайне серьезный", - сказал Песков.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.