Кремль готовит перечень поручений по итогам прямой линии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Кремле в пятницу проходит совещание по перечню поручений по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас уже в администрации (в администрации президента РФ) начинается работа по формулированию перечня поручений. Сегодня на совещании у Вайно (Антон Вайно - руководитель администрации президента РФ) были даны соответствующие поручения подразделениям администрации", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он добавил, что администрация президента РФ сейчас начнёт работать со стенограммой "прямой линии". Как правило, подчеркнул Песков, перечень поручений формулируется "очень тщательно", чтобы "не забыть ни одного обещания", "никаких планов, которые высказывал президент в ходе прямой линии".