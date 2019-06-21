Очевидцы в Тбилиси сообщают о массовых задержаниях на акции протеста

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. На прошедшем в центре Тбилиси митинге были массовые задержания, утверждают очевидцы и участники акции протеста.

Официальных данных от МВД Грузии по этому поводу пока не поступало.

"Задержания происходили в течение всей ночи, говорят, более 100 человек. Я живу рядом с проспектом (Руставели - ред.), из окон было видно, как спецназ гонялся за митингующими",- сказала в беседе с РИА Новости жительница грузинской столицы Лия Емухвари.

Участник акции Георгий Чхиквадзе рассказал, что часть задержанных уже освобождены, некоторые остаются в изоляторах.

"Задержаны десятки молодых, некоторые наши друзья все еще в изоляторах",- заявил он.