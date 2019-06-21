Очевидцы в Тбилиси сообщают о массовых задержаниях на акции протеста

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. На прошедшем в центре Тбилиси митинге были массовые задержания, утверждают очевидцы и участники акции протеста.
Официальных данных от МВД Грузии по этому поводу пока не поступало.
"Задержания происходили в течение всей ночи, говорят, более 100 человек. Я живу рядом с проспектом (Руставели - ред.), из окон было видно, как спецназ гонялся за митингующими",- сказала в беседе с РИА Новости жительница грузинской столицы Лия Емухвари.
Участник акции Георгий Чхиквадзе рассказал, что часть задержанных уже освобождены, некоторые остаются в изоляторах.
"Задержаны десятки молодых, некоторые наши друзья все еще в изоляторах",- заявил он.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применив слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.