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РИА Новости

Очевидцы в Тбилиси сообщают о массовых задержаниях на акции протеста

Вчера, 12:49
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© AP Photo / Zurab TsertsvadzeАкция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. На прошедшем в центре Тбилиси митинге были массовые задержания, утверждают очевидцы и участники акции протеста.
Официальных данных от МВД Грузии по этому поводу пока не поступало.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Вчера, 11:34
Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
"Задержания происходили в течение всей ночи, говорят, более 100 человек. Я живу рядом с проспектом (Руставели - ред.), из окон было видно, как спецназ гонялся за митингующими",- сказала в беседе с РИА Новости жительница грузинской столицы Лия Емухвари.
Участник акции Георгий Чхиквадзе рассказал, что часть задержанных уже освобождены, некоторые остаются в изоляторах.
"Задержаны десятки молодых, некоторые наши друзья все еще в изоляторах",- заявил он.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применив слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
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