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РИА Новости

В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией

Вчера, 12:47
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© REUTERS / Irakli GedenidzeАкция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
© REUTERS / Irakli Gedenidze
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Кремле назвали русофобской провокацией инцидент, произошедший в Тбилиси с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
"<...> Не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов
Вчера, 09:58
Глава делегации из РФ рассказал о событиях в здании грузинского парламента
На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым.
Он открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.
Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
В пятницу начался антиправительственный митинг, в результате столкновений полиции и протестующих пострадали по меньшей мере 240 человек.
В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов.
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Протесты в ГрузииРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
обычный спектакль, режиссер постановщик США, исполнители умственно отсталые грузины под управлением манипуляторов. Место действия: у границ РФ. Все ожидаемо и прогнозируемо без интриги!
21 июня, 13:16
Витя Сирнова
107400017
Ну какая же это провокация ? Просто ЦРУ защищает свою базу биологического оружия в своей колонии , которая ВДРУГ решила , что она независимая .
21 июня, 12:56
Теофраст фон Гогенгейм
9830008
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