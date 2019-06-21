МИД Греции требовал от Грузии обеспечить безопасность делегатов сессии МАП

АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Сорвать заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии попыталась группа националистов, участники сессии проявили солидарность с российской делегацией, и на дальнейшей деятельности Ассамблеи инцидент не скажется, сказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел Греции Маркос Боларис.

В Грузии группа радикалов выступила против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители, затем блокировали гостиницу с делегатами МАП, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

По словам Болариса, в ситуацию вынужден был вмешаться МИД Греции.

"В зал заседаний ворвалась группа грузинских депутатов-националистов, они оскорбляли, делали жесты, бросали воду, требуя, чтобы ушла российская делегация. На межпарламентских сессиях православной ассамблеи, как вы знаете, всегда председательствует российский депутат в соответствии с уставом. Они (националисты) вынудили межпарламентскую ассамблею прервать сессию", - сказал Боларис.

Российская делегация предложила перенести сессию в гостиницу, сказал он.

"В гостинице депутаты, создавшие проблему в парламенте, собрали людей, собрались возле гостиницы 200 человек, кричали лозунги", - сказал замминистра.

"В связи с этим было вмешательство министерства иностранных дел, греческого посольства, чтобы нам обеспечили прежде всего безопасность делегаций и после этого - продолжение ассамблеи. Была проблема, но я думаю, что она была решена впоследствии, так как вмешались власти Грузии",- сказал Боларис.

Он сообщил, что постоянно был на связи с греческой делегацией и пять раз звонил делегатам.

Боларис считает, что инцидент не повлияет на работу МАП в будущем.

"Я думаю, что не повлияет, потому что не было (противодействия) от всего парламента, а только от националистических групп, которые выдвинули требования и осуждали российскую делегацию. Это не было общим явлением, парламент Грузии со своей стороны осудил это", - сказал замминистра иностранных дел.

Участники Межпарламентской ассамблеи православия проявили солидарность с российской делегацией, сказал также Боларис.