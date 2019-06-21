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РИА Новости

МИД Греции требовал от Грузии обеспечить безопасность делегатов сессии МАП

Вчера, 12:43
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АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Сорвать заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии попыталась группа националистов, участники сессии проявили солидарность с российской делегацией, и на дальнейшей деятельности Ассамблеи инцидент не скажется, сказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел Греции Маркос Боларис.
В Грузии группа радикалов выступила против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители, затем блокировали гостиницу с делегатами МАП, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.
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По словам Болариса, в ситуацию вынужден был вмешаться МИД Греции.
"В зал заседаний ворвалась группа грузинских депутатов-националистов, они оскорбляли, делали жесты, бросали воду, требуя, чтобы ушла российская делегация. На межпарламентских сессиях православной ассамблеи, как вы знаете, всегда председательствует российский депутат в соответствии с уставом. Они (националисты) вынудили межпарламентскую ассамблею прервать сессию", - сказал Боларис.
Российская делегация предложила перенести сессию в гостиницу, сказал он.
"В гостинице депутаты, создавшие проблему в парламенте, собрали людей, собрались возле гостиницы 200 человек, кричали лозунги", - сказал замминистра.
"В связи с этим было вмешательство министерства иностранных дел, греческого посольства, чтобы нам обеспечили прежде всего безопасность делегаций и после этого - продолжение ассамблеи. Была проблема, но я думаю, что она была решена впоследствии, так как вмешались власти Грузии",- сказал Боларис.
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Он сообщил, что постоянно был на связи с греческой делегацией и пять раз звонил делегатам.
Боларис считает, что инцидент не повлияет на работу МАП в будущем.
"Я думаю, что не повлияет, потому что не было (противодействия) от всего парламента, а только от националистических групп, которые выдвинули требования и осуждали российскую делегацию. Это не было общим явлением, парламент Грузии со своей стороны осудил это", - сказал замминистра иностранных дел.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники Межпарламентской ассамблеи православия проявили солидарность с российской делегацией, сказал также Боларис.
"Когда участникам сессии сказали, что они смогут продолжить работу, когда уйдёт российская делегация, они ответили, что будут все вместе и если уйдёт российская делегация, то уйдут и они. В итоге так и было. Ушли все и продолжили сессию в гостинице",- сказал Боларис.
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