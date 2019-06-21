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РИА Новости

Якутское предприятие незаконно добыло ископаемые на 42 миллиона рублей

Вчера, 12:43
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ЯКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Предприятие в арктическом поселке Тикси Булунского района Якутии незаконно добыло полезные ископаемые на сумму более 40 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
Установлено, что ООО "Восход" на основании выданного в 2014 году уведомления ведет добычу песчано-гравийной смеси в поселке Тикси. Данный карьер предназначен для извлечения общераспространенных полезных ископаемых только для содержания внутрипоселковых дорог, то есть исключает отчуждение третьим лицам.
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"Несмотря на имеющиеся ограничения, руководитель предприятия заключил договоры с ООО Строительная компания "БраНс", ООО "Альянс", АО "Сахаэнерго", ФКП "Аэропорты Севера" и т.п. на перевозку песчано-гравийной смеси. Таким образом организации ООО "Восход" без лицензии осуществила предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в сумме около 42 миллиона рублей", - отметили в УФСБ.
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи полезных ископаемых в особо крупном размере.
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