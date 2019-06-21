Якутское предприятие незаконно добыло ископаемые на 42 миллиона рублей

ЯКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Предприятие в арктическом поселке Тикси Булунского района Якутии незаконно добыло полезные ископаемые на сумму более 40 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Установлено, что ООО "Восход" на основании выданного в 2014 году уведомления ведет добычу песчано-гравийной смеси в поселке Тикси. Данный карьер предназначен для извлечения общераспространенных полезных ископаемых только для содержания внутрипоселковых дорог, то есть исключает отчуждение третьим лицам.

"Несмотря на имеющиеся ограничения, руководитель предприятия заключил договоры с ООО Строительная компания "БраНс", ООО "Альянс", АО "Сахаэнерго", ФКП "Аэропорты Севера" и т.п. на перевозку песчано-гравийной смеси. Таким образом организации ООО "Восход" без лицензии осуществила предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в сумме около 42 миллиона рублей", - отметили в УФСБ.