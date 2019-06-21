Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании

"Еще одна проблема, которую решить в тысячу раз проще, и для этого достаточно каких-то простых решений, - это боль при проведении медицинских процедур. Прежде всего, речь идет о гастро- и колоноскопии. По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС. Эти процедуры сегодня делаются амбулаторно, людей можно не класть в больницу, можно колоссальному количеству помогать, если ОМС будет оплачивать эти процедуры", - заявила Малышева в ходе круглого стола в Госдуме.