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РИА Новости

Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Процедура обезболивания при проведении медицинского обследования должна быть доступна в рамках ОМС, особенно это касается таких процедур, как гастроскопия, считает телеведущая Елена Малышева.
"Еще одна проблема, которую решить в тысячу раз проще, и для этого достаточно каких-то простых решений, - это боль при проведении медицинских процедур. Прежде всего, речь идет о гастро- и колоноскопии. По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС. Эти процедуры сегодня делаются амбулаторно, людей можно не класть в больницу, можно колоссальному количеству помогать, если ОМС будет оплачивать эти процедуры", - заявила Малышева в ходе круглого стола в Госдуме.
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20 июня, 15:09
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По ее словам, проведение подобных процедур без обезболивания негативно сказывается на самой диагностике пациента.
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Елена МалышеваМоскваОбщество
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