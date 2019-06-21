Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.

"Провокация радикалов, борьба за власть между партиями... Политика... Демократия. И я не иронизирую - это реалии современного мира", - написала Захарова на свой странице в Facebook

Она отметила, что российский депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов прибыл в Грузию "по приглашению и с мирными целями... по линии православного форума", он "никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности".

"Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны... Да чего уж там - его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось. А в российских СМИ каждый день крутят рекламу туристических возможностей Грузии", - добавила Захарова.

Президент МАП Гаврилов в четверг в зале пленарных заседаний грузинского парламента открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Захарова отметила, что все произошло в высокий туристический сезон и ставить под сомнение безопасность российских туристов в Грузии.

"Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведённая провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?" - написала Захарова.

"Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии", - отметила она.

По мнению дипломата, Грузия повторила опыт Европы, которая "развязала санкционную войну против России и сама от нее пять лет страдает".

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что события в Грузии происходят на фоне "неумолимого желания вернуть Абхазию и Южную Осетию".