Акции в Тбилиси могут повлиять на участие России в ПАСЕ, заявил Гаврилов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жесткая и враждебная реакция на участие российских депутатов в Межпарламентской ассамблее православия (МАП) в Тбилиси может стать опасным примером и прецедентом для срыва участия РФ в других международных форумах, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил журналистам глава делегации РФ в МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
"Что опасно, что такая жесткая, враждебная, истеричная реакция на участие российских депутатов в международных форумах, как в Тбилиси, может послужить опасным примером, прецедентом для того, чтобы попытаться сорвать участие российских делегаций в других форумах, в том числе в происходящих в ближайшее время в Европе", - заявил Гаврилов, отвечая на вопрос, не скажется ли инцидент в Тбилиси на возвращении РФ в ПАСЕ, учитывая, что Грузия является членом СЕ.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.