Акции в Тбилиси могут повлиять на участие России в ПАСЕ, заявил Гаврилов

"Что опасно, что такая жесткая, враждебная, истеричная реакция на участие российских депутатов в международных форумах, как в Тбилиси, может послужить опасным примером, прецедентом для того, чтобы попытаться сорвать участие российских делегаций в других форумах, в том числе в происходящих в ближайшее время в Европе", - заявил Гаврилов, отвечая на вопрос, не скажется ли инцидент в Тбилиси на возвращении РФ в ПАСЕ, учитывая, что Грузия является членом СЕ.