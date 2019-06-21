"Белнефтехим": нефть в "Дружбе" в настоящее время соответствует стандарту

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Белорусская сторона усиленно контролирует качество нефти, поступающей по магистральному трубопроводу "Дружба" из России, проведенные в лабораторных условиях пробы регистрируют параметры качества нефти "в рамках стандарта", сообщил в пятницу белорусский госконцерн "Белнефтехим".

"По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта", - говорится в сообщении на сайте концерна.

В четверг советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти на участке "Дружбы" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась с вечера 19 до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС). Демин отметил, ссылаясь на белорусских коллег, что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации ХОС стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в Белоруссии с 14.00 18 июня в объеме 20 кубометров в трубопровод Мозырь - Адамова Застава.

В "Белнефтехиме" в ответ заявили, что в последние дни ни один из анализов проб нефти на территории Белоруссии не зафиксировал превышения содержания хлорорганики. Белорусский оператор "Дружбы" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" – заявил, что ранее озвученные на уровне рабочих контактов причины точечного превышения хлоридов в сырье не подтвердились, причины выясняются. При этом белорусский оператор "Дружбы" полностью исключил использование "грязной" нефти в транспортировке в направлении Польши и Украины, а также на НПЗ в белорусском Мозыре.