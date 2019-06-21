Иран готов продемонстрировать обломки сбитого американского беспилотника

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, представляющего интересы США, из-за инцидента с беспилотником, заявив, что готов продемонстрировать обломки сбитого американского БПЛА.

Ранее иранский МИД связывался с Лейтнером по телефону, чтобы проинформировать об инциденте.

"Мохсен Бахарванд, помощник министра иностранных дел Ирана, в ходе встречи с послом Швейцарии передал официальную ноту протеста в связи с нарушением американским беспилотником воздушной границы нашей страны", - говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

Тегеран также сообщил послу, что ответственность за последствия подобных провокационных действий США будет лежать на Вашингтоне.

"(Посол) также был проинформирован, что обломки сбитого летательного аппарата были обнаружены в водах Ирана и находятся у вооруженных сил Ирана, в случае необходимости будут продемонстрированы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в МИД Ирана послу представили подробности инцидента, в том числе данные с точными географическими координатами, где был сбит американский беспилотник, а также подчеркнули, что Иран не стремится к войне с кем-либо.

Посол Швейцарии пообещал передать информацию Вашингтону.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.