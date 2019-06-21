Иран готов продемонстрировать обломки сбитого американского беспилотника

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, представляющего интересы США, из-за инцидента с беспилотником, заявив, что готов продемонстрировать обломки сбитого американского БПЛА.
Ранее иранский МИД связывался с Лейтнером по телефону, чтобы проинформировать об инциденте.
"Мохсен Бахарванд, помощник министра иностранных дел Ирана, в ходе встречи с послом Швейцарии передал официальную ноту протеста в связи с нарушением американским беспилотником воздушной границы нашей страны", - говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.
Тегеран также сообщил послу, что ответственность за последствия подобных провокационных действий США будет лежать на Вашингтоне.
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"(Посол) также был проинформирован, что обломки сбитого летательного аппарата были обнаружены в водах Ирана и находятся у вооруженных сил Ирана, в случае необходимости будут продемонстрированы", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в МИД Ирана послу представили подробности инцидента, в том числе данные с точными географическими координатами, где был сбит американский беспилотник, а также подчеркнули, что Иран не стремится к войне с кем-либо.
Посол Швейцарии пообещал передать информацию Вашингтону.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.