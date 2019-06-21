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РИА Новости

Заказчик сельхозработ назвал вероятную причину ЧП с вертолетом на Кубани

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Вертолет, совершивший жесткую посадку, в результате которой погиб пилот, предположительно, зацепился хвостовой балкой за землю при сельхозработах, сообщил РИА Новости заказчик работ.
Утром пятницы в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края упал вертолет Ми-2, обрабатывающий сельхозугодья, погиб пилот, следственное ведомство объявило о начале проверки.
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"Вертолет местному индивидуальному предпринимателю принадлежит… За штурвалом был пилот, как я понимаю, достаточно пожилой уже человек. При посадке мы его должны были заправлять, зацепился хвостовой балкой за землю. Я не видел, но там работали мои люди, очевидцы, их сейчас опрашивают", - рассказал агентству руководитель сельхозпредприятия "Мирагро" Дмитрий Михайлов.
Он добавил, что это был первый день работы вертолета на поле.
Ранее в администрации района сообщили, что происшествие произошло на поле "Юг-Агро".
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Ми-2Краснодарский крайПроисшествия
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