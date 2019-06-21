Заказчик сельхозработ назвал вероятную причину ЧП с вертолетом на Кубани

"Вертолет местному индивидуальному предпринимателю принадлежит… За штурвалом был пилот, как я понимаю, достаточно пожилой уже человек. При посадке мы его должны были заправлять, зацепился хвостовой балкой за землю. Я не видел, но там работали мои люди, очевидцы, их сейчас опрашивают", - рассказал агентству руководитель сельхозпредприятия "Мирагро" Дмитрий Михайлов.