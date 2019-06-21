На Украину не пустили двух ирландцев, кричавших в аэропорту "ДНР, вперед"

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые при посадке в аэропорту Киева кричали "ДНР, вперед", сообщила пресс-служба государственной пограничной службы.

Во время беседы с пограничниками ирландцы сообщили, что приехали на Украину как туристы, однако у них не было обратных билетов.

Кроме того, при досмотре оказалось, что у них с собой были георгиевские ленты, а один из них был одет в футболку с российской символикой. Он рассказал, что накануне был в России.

Пограничники решили не только не пропускать их на Украину, но и запретить въезд в страну на три года.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты". Согласно закону, ее публичное использование, демонстрация или ношение влечет наложение штрафа от 850 до 2,55 тысячи гривен (примерно от 200 до 6,1 тысячи рублей) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.