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РИА Новости

На Украину не пустили двух ирландцев, кричавших в аэропорту "ДНР, вперед"

Вчера, 12:25
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КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые при посадке в аэропорту Киева кричали "ДНР, вперед", сообщила пресс-служба государственной пограничной службы.
Во время беседы с пограничниками ирландцы сообщили, что приехали на Украину как туристы, однако у них не было обратных билетов.
Кроме того, при досмотре оказалось, что у них с собой были георгиевские ленты, а один из них был одет в футболку с российской символикой. Он рассказал, что накануне был в России.
Пограничники решили не только не пропускать их на Украину, но и запретить въезд в страну на три года.
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На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты". Согласно закону, ее публичное использование, демонстрация или ношение влечет наложение штрафа от 850 до 2,55 тысячи гривен (примерно от 200 до 6,1 тысячи рублей) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.
Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
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ДНРДонецкая Народная РеспубликаИрландияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Почему не пустили? Правильно кричали!
21 июня, 12:45
Ingvar Eisen
4101001
молодцы!
21 июня, 13:02
Все будет хорошо! .
2801000
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