"Русснефть" в случае снятия ограничений ОПЕК+ может нарастить добычу нефти

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Русснефть" сейчас ограничивает добычу из-за сделки ОПЕК+, после снятия ограничений может в любой момент резко нарастить ее - до 9 миллионов тонн в год, заявил основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев.
"Мы снижаем добычу из-за соглашения ОПЕК, то есть мы практически идем ниже того уровня, что могли бы идти. Запасы у нас огромные. В любой момент, когда снимут ограничения, мы можем резко нарастить добычу (нефти - ред.) - до 9 миллионов тонн", - сказал Гуцериев, выступая на годовом собрании акционеров "Русснефти".
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"Русснефть" в 2019 году планирует добыть 7,85 миллиона тонн нефти с учетом работы в Азербайджане, говорил в конце марта вице-президент компании по геологии и разработке Михаил Сухопаров. В 2018 году добыча "Русснефти" составила 7,6 миллиона тонн нефти.