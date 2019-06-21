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РИА Новости

Продюсера Ruptly ранили резиновой пулей в Тбилиси. Момент инцидента

Вчера, 12:19
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Продюсера видеоагентства Ruptly ранили в спину резиновой пулей в ходе протестов в Тбилиси. В результате антиправительственного митинга произошли столкновения полиции и протестующих, по меньшей мере 240 человек пострадали.
Демонстранты попытались штурмовать здание парламента. В ответ полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
Протесты захлестнули Тбилиси 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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ТбилисиОбщество - ВидеоВидеоВ мире
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