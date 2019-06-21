Продюсера Ruptly ранили резиновой пулей в Тбилиси. Момент инцидента

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Продюсера видеоагентства Ruptly ранили в спину резиновой пулей в ходе протестов в Тбилиси. В результате антиправительственного митинга произошли столкновения полиции и протестующих, по меньшей мере 240 человек пострадали.