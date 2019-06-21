Китай призвал Иран и США сохранять рассудок и проявлять сдержанность

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Китай призывает все стороны сохранять рассудок и проявлять сдержанность, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя обострение отношений США и Ирана.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию.

"В настоящее время ситуация в заливе очень сложная и чувствительная. Мы обратили внимание в том числе на упомянутые вами сообщения. Мы призываем все вовлеченные стороны сохранять рассудок и проявлять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации", - заявил Лу Кан.

Он подчеркнул, что Китай еще раз настоятельно призывает не открывать ящик Пандоры.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.