Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей. Об этом пишут эпидемиологи в журнале Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей. Об этом пишут эпидемиологи в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases

"Мы показали, что этот вид червей очень широко распространен в Камбодже и что власти должны начать бороться с этой инфекцией для того, чтобы снизить нагрузку на здоровье ее граждан. Крайне важно снизить цену на уже существующие препараты или создать их дешевые непатентованные аналоги, так как сейчас жители Камбоджи просто не могут их себе позволить", — заявил Питер Одерматт (Peter Odermatt) из университета Базеля (Швейцария).

Паразитические черви и прочие невидимые нахлебники очень широко распространены в тропических странах Африки и Азии, где они представляют большую угрозу для здоровья местных жителей и туристов. Большая часть из них крайне плохо изучена учеными и лекарств от этих паразитов или других патогенов, которые они переносят, пока не существует.

Их распространение не только ведет к преждевременной гибели людей, как это происходит с нематодами Onchocerca volvulus и Brugia malayi, вызывающими кивательную и слоновью болезнь, но и способствует распространению других опасных инфекций, таких как ВИЧ. Поэтому борьба с паразитами давно стала одной из главных задач ВОЗ, ООН и различных благотворительных и медицинских организаций.

Проблем, как отмечает Одерматт, добавляет и то, что многие паразитические инфекции такого рода невозможно заметить при помощи самых простых методик анализа, доступных для медиков, работающих в медицинских учреждениях в развивающихся странах третьего мира. Симптомы заражения проявляются у больных далеко не всегда, из-за чего масштабы распространения паразитов бывает очень сложно оценить.

Швейцарские ученые и их коллеги из Камбоджи и Тайланда провели первую подобную оценку для червей Strongyloides stercoralis, вызывающих так называемую "кохинхинскую диарею" – хронические проблемы с желудком и чесотку.

Как правило, попадание этих червей в организм человека почти никак не сказывается на его самочувствии, однако в некоторых случаях, к примеру, при ослаблении иммунитета из-за недоедания, высоких нагрузок или заражении ВИЧ, этот червь почти гарантированно убивает его носителей.

Медики западных стран впервые столкнулись с этой нематодой еще в середине прошлого века, обследуя узников японских концлагерей в Юго-Восточной Азии, однако впоследствии широкомасштабные исследования его распространения не проводились. Авторы статьи восполнили этот недостаток, изучив образцы мочи семи тысяч жителей Камбоджи.

Яйца этих червей нельзя увидеть в выделениях человека, из-за чего ученым пришлось разработать новую методику их обнаружения, опираясь на обрывки антител, которые организм их носителей вырабатывает при заражении нематодами. Часть из них попадает в мочу, что позволяет достаточно точно находить следы инфекции даже в тех случаях, когда она не мешает жизни ее носителя.

Результаты этих замеров крайне удивили биологов. Оказалось, что каждый третий житель Камбоджи был носителем Strongyloides stercoralis, причем вероятность подхватить паразита была очень высокой во всех провинциях этого государства. В некоторых из них, как отмечает Одерматт, следы нематод встречались в организме каждого второго участника эксперимента.

Как надеются ученые, результаты их замеров привлекут внимание экспертов и чиновников ВОЗ, а также властей Камбоджи. Повсеместная распространенность червя, большое число его носителей и различные природные факторы, по словам Одерматта и его коллег, сильно осложнят борьбу с этой эпидемией, так как ивермектин, единственный препарат, способный уничтожать этих паразитов, очень дорог – один курс лечения обойдется примерно в 50 долларов США.