"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев

По его словам, в Грузии происходит столкновение условных партий "мира" и "войны". Но в "партии мира" вряд ли есть люди, готовые идти на нормализацию отношений с Россией без каких-то условий. Тем не менее, по словам Косачева, власти Грузии худо-бедно демонстрировали готовность к поддержанию контактов, даже в условиях отсутствия дипломатических отношений.