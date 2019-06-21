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РИА Новости

"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации
Председатель Комитета Совета Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Партия мира", находящаяся во власти в Грузии, сдает позиции под натиском радикалов, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
По его словам, в Грузии происходит столкновение условных партий "мира" и "войны". Но в "партии мира" вряд ли есть люди, готовые идти на нормализацию отношений с Россией без каких-то условий. Тем не менее, по словам Косачева, власти Грузии худо-бедно демонстрировали готовность к поддержанию контактов, даже в условиях отсутствия дипломатических отношений.
"И "партия войны". Она сейчас в оппозиции, она ведет себя абсолютно безответственно и беспардонно, и она очень хотела бы, чтобы отношения Грузии с Россией были максимально радикализованы, вплоть до возобновления боевых действий. И вот эта партия, условно говоря, мира, которая сейчас во власти, которая конечно же ведет себя более ответственно, откровенно сдает позиции под натиском радикалов", - отметил сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что это вызывает искреннее сожаление и глубокую обеспокоенность, потому что приход "партии войны" к власти в Грузии самым негативным образом скажется на российско-грузинских отношениях, которые последние десять лет были лишены элемента военного противостояния.
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