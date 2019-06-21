Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T11:54Z
https://ria.ru/20190621/1555778996.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155576/17/1555761764_0:90:2571:1536_1036x0_80_0_0_cb20d5d51b0f19bea2e97cdb2c888682.jpg
РИА Новости

Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска

Вчера, 11:54
575
© РИА Новости / Алена Степанова / Перейти в фотобанкПерегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алена Степанова
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В ТИНРО сообщили, что в Хабаровске планируется сменить воду в контейнерах. Состояние животных ветеринары оценивают как хорошее. Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября. Хабаровские экипажи ГИБДД в пятницу встретили колонну на границе с Приморьем и сопровождают на территории края.
Директор проекта Китовый заповедник Чарльз Виник во время посещения Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Вчера, 05:13
Команда Кусто поддержала решение о запрете отлова косаток
"Колонна прибыла в Хабаровск. Нештатных ситуаций в дороге не произошло. Все животные чувствуют себя хорошо, они менее активные, чем обычно, но негативных тенденций не отмечено. За ними постоянно наблюдают тренеры и ветеринары", - рассказал Смородов.
Он отметил, что для смены воды в вольерах в Хабаровске экспедиция везет с собой морскую соль. После завершения процедуры животных погрузят на речное судно и отправят по Амуру в Николаевский район, где планируется их выпустить.
На побережье Хабаровского края косаток и белух доставят в понедельник, после чего они пройдут адаптацию и будут выпущены на волю.
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
20 июня, 15:26
Власти Приморья рассказали об условиях транспортировки косаток
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
900000
Обсудить 2
Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Власти Приморья рассказали об условиях транспортировки косаток
РИА
Новости
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Зоозащитники попросят Минприроды проследить за выпуском косаток
Директор проекта Китовый заповедник Чарльз Виник во время посещения Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Команда Кусто поддержала решение о запрете отлова косаток
Павильон компании Huawei
Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
Лента
новостей
На петербургском пляже произошла массовая драка
В Хабаровске началась погрузка косаток на речное судно
Председатель Комитета Совета Федерации
"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
Косаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали грузить в машины для выпуска. 20 июня 2019
Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Ученый рассказал, когда из "китовой тюрьмы" выпустят вторую группу животных
Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
Ракета космического назначения Протон-М
Источник назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"
Лето в Москве
МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
Фотография нематоды Caenorhabditis elegans
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния