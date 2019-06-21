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РИА Новости

Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США

Вчера, 11:54
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мать россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США за вывоз в Россию ее собственных детей, заявила, что семья подвергается давлению со стороны американских властей.
"В заключении нарушались права Богданы, безумным образом на нее оказывалось и сейчас оказывается большое давление, на нашу семью оказывается большое давление. Богдану в заключении довели просто до смерти практически, она чудом выжила. Сейчас идет новая атака и давление на Богдану. Также давление на нашу семью оказывалось со стороны американского правосудия", — сказала Юлиана Филипюк на круглом столе в Госдуме.
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По ее словам, их родственницу, под опекой которой сейчас находятся девочки, склоняли к тому, чтобы она вывезла их за пределы России: "Тайными какими-то путями — то на польскую границу, то в посольство США в Армении".
Сейчас давление продолжается, добавила Филипюк, пояснив, что еще до вынесения приговора ее дочери получила от окружного судьи Канзаса письмо с угрозами.
"Он написал, что если дети не будут в Америке на момент вынесения приговора, то он вынесет Богдане совершенно другой приговор", — сказала она.
В начале июня суд в Канзасе приговорил Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за похищение собственных детей и вымогательство. Кроме того, после освобождения ей предстоит три года находиться под надзором, а также выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек.
У Богданы Осиповой трое детей, две младшие дочери — от американца Брайана Мобли. В 2014 году, будучи беременной третьим ребенком, она покинула США с двумя старшими детьми. Мобли добился в американском суде развода и полной опеки над общими с Осиповой детьми.
В 2017 году Осипова снова приехала в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, но ее задержало ФБР. Восемь месяцев она провела в психиатрической больнице.
Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой, которая живет в Калининграде.
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