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РИА Новости

Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк

Вчера, 11:53
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Белоруссия приступила к вытеснению загрязненной органическими хлоридами российской нефти и замещению ее чистой нефтью в трубопроводе Унеча – Полоцк, по которому идут поставки на НПЗ "Нафтан", работа по очистке нефтепроводов на севере республики продлится до 15 августа, сообщила в пятницу пресс-служба концерна "Белнефтехим".

"Белорусская сторона приступила к выполнению очередного этапа дорожной карты по замещению загрязненной российской нефти на качественную в магистральном трубопроводе "Дружба"", - говорится в сообщении на сайте концерна.

По информации "Полоцктранснефть Дружба" (оператор нефтепроводов на севере Белоруссии), 21 июня 2019 года, в 9:07 (совпадает с мск) началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча – Полоцк и замещение ее чистой нефтью. Нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут – Полоцк реверсом в сторону российского Невеля.
"Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча – Полоцк, которое продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении – вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут – Полоцк – продлится до 15 августа 2019 года", - отмечается в сообщении.
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