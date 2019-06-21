Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T11:49Z
https://ria.ru/20190621/1555778230.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления

Вчера, 11:49
525
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Случай с беспилотником США является попыткой Вашингтона оказать давление на Тегеран, чтобы начать переговоры, считает министр обороны Ирана Амир Хатами, о чем он сообщил агентству ILNA.
"Америка своими провокационными действиями, в том числе отправкой разведывательного беспилотника в Иран, войск, и военного оборудования в регион, продолжает психологическую войну и через средства массовой информации пытается оказать максимально возможное давление на Иран в рамках стратегии "давление - переговоры", - сказал он.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
19 июня, 09:30
В Тегеране объяснили, почему Иран и США не дойдут до войны
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
710002
Обсудить 1
Обострение отношений США и ИранаАмир ХатамиИранСШАВ мире
Рекомендуем
Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
Китай призвал Иран и США сохранять рассудок и проявлять сдержанность
Сергей Рябков
В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
Лента
новостей
Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
Иран готов продемонстрировать обломки сбитого американского беспилотника
Британия призвала США и Иран к деэскалации
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
Обломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
Иранские СМИ опубликовали снимки обломков американского беспилотника
Американский самолет P-8 Poseidon
Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский самолет
Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
Иран посылал предупредительные сигналы сбитому американскому беспилотнику
Москва
В Кремле следят за ситуацией в Персидском заливе
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния