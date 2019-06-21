В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления

"Америка своими провокационными действиями, в том числе отправкой разведывательного беспилотника в Иран, войск, и военного оборудования в регион, продолжает психологическую войну и через средства массовой информации пытается оказать максимально возможное давление на Иран в рамках стратегии "давление - переговоры", - сказал он.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.