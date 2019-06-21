МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу административно-правового управления договорно-правового департамента ведомства Дмитрия Газизова.

Так, согласно изменениям, инспекторы смогут без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования.

Сейчас решение о лишении прав может вынести только суд.

Кроме того, предлагается значительно сократить количество составов дорожных правонарушений и оставить только "наиболее опасные".

Предложения представителей МВД касаются не только безопасности дорожного движения, но и других аспектов КоАП.

Так, Газизов призвал отказаться от практики назначения административных арестов, поскольку в стране не хватает мест для содержания арестованных.

"Помимо всего прочего, мы могли бы уйти от проигрышных позиций в Европейском суде по правам человека", — отметил он.