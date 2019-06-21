Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T13:30Z
https://ria.ru/20190621/1555778061.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155363/99/1553639927_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_17ff3dccf4f90a031415bf9aec706c1b.jpg
РИА Новости

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Вчера, 11:46
95390
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу административно-правового управления договорно-правового департамента ведомства Дмитрия Газизова.
Так, согласно изменениям, инспекторы смогут без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования.
Сейчас решение о лишении прав может вынести только суд.
Кроме того, предлагается значительно сократить количество составов дорожных правонарушений и оставить только "наиболее опасные".
Инспектор ГИБДД
17 июня, 16:43
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП
Предложения представителей МВД касаются не только безопасности дорожного движения, но и других аспектов КоАП.
Так, Газизов призвал отказаться от практики назначения административных арестов, поскольку в стране не хватает мест для содержания арестованных.

"Помимо всего прочего, мы могли бы уйти от проигрышных позиций в Европейском суде по правам человека", — отметил он.

Кроме того, Газизов предложил ввести для юридических лиц оборотные штрафы вместо фиксированных. По его словам, реализация инициативы позволит повысить размер платежей.
96261118751045
Обсудить 90
МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Без суда лишать прав - мало коррупции в МВД)))
21 июня, 12:09
АИАндрей Иванов
21825403
Теперь каждый сержант почувсвует себя генералом на дороге.. Вот это золотая жила откроется..
21 июня, 12:13
t35363738
20340305
Рекомендуем
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Лента
новостей
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
Не только древности. Чем удивляют современные художники Саудовской Аравии
На петербургском пляже произошла массовая драка
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи
Клещи в лаборатории
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля Тайфун проекта 22800
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов выходит из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Полиция обнаружила нарушения во время расследования дела Голунова
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния