Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T11:46Z
https://ria.ru/20190621/1555778032.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/87/1555548765_0:102:3077:1832_1036x0_80_0_0_1c6b93727d4cfa679d6e2f42913fde8c.jpg
РИА Новости

Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Вчера, 11:46
630
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания на Украине экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в течение пяти лет, это решение позволит ему зарегистрироваться кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Позже он заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины и допустил, что при регистрации в ЦИК у него могут возникнуть трудности из-за того, что он не проживал в Украине последние пять лет, чего требует избирательное законодательство, а меньше.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
19 июня, 09:10
Свирепый Мишико. Саакашвили наобещал одесситам с три коробаМихаил Саакашвили, едва вернувшись на Украину, развернул бурную деятельность. Мэру Одессы он пригрозил "антикоррупционным спецназом". Что из этого получится?
"Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года", - говорится в оглашенном судом решении, трансляцию Саакашвили вел на своей странице в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
Михаил Саакашвили
17 июня, 02:04
Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
0110012
Обсудить 0
Михаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Лента
новостей
Вадим Новинский
Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отметили необходимость обмена заключенными с Украиной
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
Председатель Комитета Совета Федерации
"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси
На Украину не пустили двух ирландцев, кричавших в аэропорту "ДНР, вперед"
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Медведчук считает, что за украинской "партией мэров" стоит Коломойский
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
Лента новостейМолния