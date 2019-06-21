Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Позже он заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины и допустил, что при регистрации в ЦИК у него могут возникнуть трудности из-за того, что он не проживал в Украине последние пять лет, чего требует избирательное законодательство, а меньше.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.