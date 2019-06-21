СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в послании Ирану, что хочет переговоров, а не войны, передает агентство Президент США Дональд Трамп заявил в послании Ирану, что хочет переговоров, а не войны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее агентство также со ссылкой на источники сообщило, что Иран получил через Оман послание от Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано "ограниченное количество времени" на ответ.

"В своем послании Трамп заявил, что он против войны с Ираном и хочет устроить переговоры с Тегераном о различных вопросах... он дал немного времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что решать по поводу этого вопроса будет верховный лидер (Али) Хаменеи", - приводит агентство слова источника, пожелавшего остаться анонимным.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".