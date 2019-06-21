Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T11:38Z
https://ria.ru/20190621/1555777692.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155493/96/1554939641_0:148:3066:1872_1036x0_80_0_0_1bfcc1038eb2cb40189462b51165a1f4.jpg
РИА Новости

СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны

Вчера, 11:38
1617
© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в послании Ирану, что хочет переговоров, а не войны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее агентство также со ссылкой на источники сообщило, что Иран получил через Оман послание от Трампа, предупреждающее об атаке, Тегерану было дано "ограниченное количество времени" на ответ.
"В своем послании Трамп заявил, что он против войны с Ираном и хочет устроить переговоры с Тегераном о различных вопросах... он дал немного времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что решать по поводу этого вопроса будет верховный лидер (Али) Хаменеи", - приводит агентство слова источника, пожелавшего остаться анонимным.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Вчера, 00:46
Пушков оценил угрозу Трампа в отношении Ирана
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
Президент США Дональд Трамп
20 июня, 17:20
Трамп заявил о "большой ошибке" Ирана
10100034
Обсудить 2
Обострение отношений США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
РИА
Новости
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters
Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
Сергей Рябков
В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
Лента
новостей
Иран готов продемонстрировать обломки сбитого американского беспилотника
В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
Британия призвала США и Иран к деэскалации
Президент США Дональд Трамп
Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану
Иран посылал предупредительные сигналы сбитому американскому беспилотнику
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Обломки американского беспилотника в Тегеране. 21 июня 2019
Иранские СМИ опубликовали снимки обломков американского беспилотника
Китай призвал Иран и США сохранять рассудок и проявлять сдержанность
Москва
В Кремле следят за ситуацией в Персидском заливе
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния