Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тегеран в ответ на послание президента США Дональда Трампа заявил, что любая атака на Иран будет иметь региональные и международные последствия, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на иранские правительственные источники.
По данным агентства, Иран в ночь на пятницу получил через Оман сообщение от Трампа, предупреждающее об атаке. Тегерану было дано "ограниченное количество времени" на ответ.
"Мы ясно дали понять, что наш лидер выступает против любых переговоров, но послание будет передано, чтобы он принял решение. Однако мы передали оманским властям, что любая атака на Иран будет иметь региональные и международные последствия", - сообщил источник агентства.