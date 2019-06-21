Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019

ТБИЛИСИ, 21 июн — РИА Новости. Во время митинга в Тбилиси и его разгона пострадали 240 человек, сообщили в грузинском Минздраве.

"Из них 102 остаются в клиниках", — уточнил заместитель главы ведомства Зузу Бозуа.

По его словам, среди пострадавших 80 правоохранителей. Операция требуется двум гражданам, состояние одного из них тяжелое.

Наиболее частые причины обращения к медикам — травмы головы и ушибы.

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На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым, который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.