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РИА Новости

Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек

Вчера, 11:34
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© AP Photo / Zurab TsertsvadzeАкция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
ТБИЛИСИ, 21 июн — РИА Новости. Во время митинга в Тбилиси и его разгона пострадали 240 человек, сообщили в грузинском Минздраве.
"Из них 102 остаются в клиниках", — уточнил заместитель главы ведомства Зузу Бозуа.
По его словам, среди пострадавших 80 правоохранителей. Операция требуется двум гражданам, состояние одного из них тяжелое.
Наиболее частые причины обращения к медикам — травмы головы и ушибы.
На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым, который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.
Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов.
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