В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В настоящее время в Грузии происходит очевидная попытка захвата власти радикальными силами, координирующимися из-за рубежа, заявил журналистам глава делегации РФ в МАП Сергей Гаврилов.
"Сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота для захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом координируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином (Михаилом) Саакашвили", - сказал Гаврилов.
Как уточнил депутат Алексей Чепа, также находящийся в составе российской делегации, радикалы звонили по телефонам и общались в ходе звонков на английском языке.