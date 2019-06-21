В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов

"Сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота для захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом координируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином (Михаилом) Саакашвили", - сказал Гаврилов.