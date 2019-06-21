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РИА Новости

В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов

Вчера, 11:30
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
© Sputnik / Шота Нозадзе
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В настоящее время в Грузии происходит очевидная попытка захвата власти радикальными силами, координирующимися из-за рубежа, заявил журналистам глава делегации РФ в МАП Сергей Гаврилов.
"Сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота для захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом координируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином (Михаилом) Саакашвили", - сказал Гаврилов.
Как уточнил депутат Алексей Чепа, также находящийся в составе российской делегации, радикалы звонили по телефонам и общались в ходе звонков на английском языке.
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