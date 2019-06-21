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РИА Новости

"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Татнефть" на АЗС
Логотип компании Татнефть на АЗС
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Татнефть" на АЗС. Архивное фото
АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 21 июн - РИА Новости. "Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.
"Мы уже начали получать претензии. Они в рамках разумного, в рамках договорных наших отношений. Ведется претензионная работа. Поэтому сегодня сказать, какой ущерб будет, сложно. Претензии от поставок, не от качества (нефти - ред.)", - сказал Маганов.
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На вопросы об оценке ущерба и о том, будет ли компания требовать компенсацию, он ответил, что это обсуждается.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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ТатнефтьРоссияЭкономика
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