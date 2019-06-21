В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 380 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 850 человек прибыли в САР из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны РФ в Более 380 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 850 человек прибыли в САР из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны РФ в Facebook

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 239 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 383 человека (женщин – 115, детей – 195), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 856 человек (женщин – 257, детей – 437)", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились три гражданина Сирии: через пункт пропуска "Джлеб" (провинция Хомс) возвратились три мужчины, а также выведена одна единица техники.