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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Вчера, 11:22
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 380 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 850 человек прибыли в САР из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны РФ в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 239 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 383 человека (женщин – 115, детей – 195), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 856 человек (женщин – 257, детей – 437)", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились три гражданина Сирии: через пункт пропуска "Джлеб" (провинция Хомс) возвратились три мужчины, а также выведена одна единица техники.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 3,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 57 взрывоопасных предметов (ВОП).
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