Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Сотни протестующих против законопроекта об экстрадиции окружили в пятницу здание центрального управления полиции Гонконга, требуя отпустить их задержанных сторонников, полиция в ответ на это призвала собравшихся мирно и рационально выражать свои требования и не провоцировать эскалацию ситуации.

Как сообщает телеканал RTHK , после того, как сотни протестующих окружили здание, полиция направила переговорщиков к организаторам протестов, которых просили не выпускать ситуацию из-под контроля. Однако толпа лишь освистала переговорщиков и продолжила скандировать требования о том, чтобы все задержанные демонстранты были освобождены.

Первоначально толпа из нескольких сотен студентов собралась у здания законодательного собрания в знак недовольства, что вопрос о рассмотрении закона об экстрадиции все еще не снят с повестки. Однако позже организаторы повели демонстрантов к зданию центрального управления полиции с требованием прекратить классифицировать демонстрации 12 июня, когда на улицы вышло более 1 миллиона человек, как "беспорядки" и освободить всех задержанных.

Во второй половине дня полудня полиция Гонконга опубликовала заявление о том, что участок в районе Ваньчай из-за заблокированных вокруг него дорог приостановил прием обращений от граждан, в связи с чем рекомендует в случае необходимости обращаться сразу в службу спасения.

Протесты из-за готовящего закона об экстрадиции начались в Гонконге в начале июня, демонстрации стихли после приостановки рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали от главы администрации Кэрри Лэм полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени (12.00 мск) в четверг с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации, хоть и не столь масштабные как ранее, возобновились.

Первая многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции прошла 12 июня, в ходе демонстрации, которая была заявлена как мирная акция, произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается иного выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека от 15 до 66 лет, полиция арестовала за беспорядки 11 человек.