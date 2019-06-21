Это вам не Ирак — Россия больше терпеть не станет

Если против войны выступают отдельные пользователи интернета, они войну не предотвратят. А вот если системные СМИ, то война становится очень рискованным предприятием, и политики, заботящиеся о своих карьерах, на такую войну, скорее всего, не решатся. Вот и сейчас: "Иранский кризис был создан в Вашингтоне", "США нужно принудить к миру разговорами".