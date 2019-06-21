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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Это вам не Ирак — Россия больше терпеть не станет

Вчера, 12:00
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ИноСМИ. Серьезно
Это вам не Ирак — Россия больше терпеть не станет
Вчера, 12:00
На Ближнем Востоке снова запахло порохом. По всему миру разнесся дым танкеров, горящих в Оманском заливе. И вот это поворот – больше никто не поддерживает "безумные" Соединенные Штаты! Будет ли война между США и Ираном? На чью сторону встали самые могущественные силы современности – СМИ и соцсети? Выясняют Яна Наумова и Дмитрий Бабич
Если против войны выступают отдельные пользователи интернета, они войну не предотвратят. А вот если системные СМИ, то война становится очень рискованным предприятием, и политики, заботящиеся о своих карьерах, на такую войну, скорее всего, не решатся. Вот и сейчас: "Иранский кризис был создан в Вашингтоне", "США нужно принудить к миру разговорами".
Когда-то все поддержали бомбардировки Югославии, Ирака, Ливии. А сейчас одни смотрят на действия американцев со скептицизмом, а другие – и вовсе с возмущением. США сошли с ума? Еще немного, и рухнет весь западный альянс!
Во времена вторжения в Ирак Россию вообще не принимали во внимание. А теперь ее уже нельзя игнорировать. Как заметили иные европейцы, это уже не та слабая и униженная страна с тихим голосом. Если ситуация с Ираном усугубится, Россия молчать не будет, да и словесным протестом не ограничится.
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