Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Ученые из Новосибирска разработали методику, позволяющую получать чистые культуры иммунных телец, способных очень эффективно распознавать "сбежавшие" раковые клетки и уничтожать их. Они защитят женщин от повторного появления рака груди, пишут ученые в журнале . Ученые из Новосибирска разработали методику, позволяющую получать чистые культуры иммунных телец, способных очень эффективно распознавать "сбежавшие" раковые клетки и уничтожать их. Они защитят женщин от повторного появления рака груди, пишут ученые в журнале Frontiers in Immunology.

"Нам удалось получить и выделить чистые популяции клеток, способные распознавать и уничтожать HER2/neu-позитивные опухолевые клетки. Это позволит предотвратить рецидив заболевания у прооперированных пациенток", – рассказывает Сергей Сенников из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии в Новосибирске.

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболевания. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и генную терапию.

Особенно популярной недавно стала так называемая CAR-терапия, использующая "перепрограммированные" клетки иммунитета для борьбы с опухолью. Для этого ученые извлекают из крови пациента большие количества Т-клеток, главных "дирижеров" активности иммунной системы, и обрабатывают их специальным ретровирусом, который помогает им находить раковые клетки и помогать остальной части иммунитета уничтожать их.

Аналогичного эффекта, как отмечают Сенников и его коллеги, можно добиться, если найти в организме больного особые лимфоциты-"киллеры", способные распознавать определенные молекулы на оболочках опухолевых телец и уничтожать их без подсказок со стороны других компонентов иммунитета.

Российские ученые уже пытались создать культуры подобных клеток, выращивая их "заготовки" вместе с особыми клетками, которые обучают их распознавать раковые новообразования. Эти эксперименты привели к очень ограниченным успехам, что, как предположили новосибирские биологи, было связано с тем, что число "перепрограммированных" клеток было относительно небольшим.

Это натолкнуло их на идею извлечь нужный тип лимфоцитов из культуры или организма больного, а затем размножить их и ввести в больших количествах назад в тело больного. Руководствуясь этой идеей, исследователи попытались создать клетки, способные бороться с самой агрессивной формой рака груди, при развитии которой повреждается ген HER2.

Эти эксперименты закончились удачно, и российским биологам удалось получить чистую культуру клеток, способных распознавать и уничтожать опухолевые клетки подобного типа. Их работу ученые проверили на одном из самых агрессивных подвидов рака груди, MCF-7.

Эти опыты показали, что "отборные" иммунные тельца вырабатывали в два и шесть раз больше веществ, необходимых для борьбы с раком, и намного активнее уничтожали опухолевые клетки, чем обычные "надрессированные" лимфоциты.