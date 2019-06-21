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РИА Новости

Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ

Вчера, 11:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тбилиси должен принести официальные извинения России за провокацию в адрес российских парламентариев, участвующих в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее оппозиция в Грузии выступила против участия российских делегатов в сессии МАП, которая проходила в парламенте. Радикалы в нем захватили здание парламента, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.
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"Грузия должна принести официальные извинения России за провокацию в адрес российских парламентариев. На период беспорядков следует воздержаться от проведения любых международных мероприятий в стране", - подчеркнул Джабаров.
Вместе с тем, он высказался против исключения Грузии из ассамблеи. "Мы не должны ущемлять интересы грузинского православия, действия провокаторов играют на руку врагам Грузии",- подчеркнул он.
Джабаров также выразил сожаление в связи с тем, что официальное международное мероприятие было использовано для усиления противостояния в стране.
"Политики даже под санкциями участвуют в международных мероприятиях в Европе, это обычная практика", - сказал он.
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