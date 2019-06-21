Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тбилиси должен принести официальные извинения России за провокацию в адрес российских парламентариев, участвующих в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее оппозиция в Грузии выступила против участия российских делегатов в сессии МАП, которая проходила в парламенте. Радикалы в нем захватили здание парламента, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

"Грузия должна принести официальные извинения России за провокацию в адрес российских парламентариев. На период беспорядков следует воздержаться от проведения любых международных мероприятий в стране", - подчеркнул Джабаров.

Вместе с тем, он высказался против исключения Грузии из ассамблеи. "Мы не должны ущемлять интересы грузинского православия, действия провокаторов играют на руку врагам Грузии",- подчеркнул он.

Джабаров также выразил сожаление в связи с тем, что официальное международное мероприятие было использовано для усиления противостояния в стране.