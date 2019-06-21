Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке. Архивное фото

Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

Так, пограничники и таможенники за сутки оформляют порядка 11 тысяч человек и до полутора тысяч автомобилей.

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.