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РИА Новости
Туризм

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Так, пограничники и таможенники за сутки оформляют порядка 11 тысяч человек и до полутора тысяч автомобилей.
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"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Кроме того, пограничники приняли дополнительные меры, задействовав все транспортные и пешеходные направления, а при необходимости — реверсное оформление.
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ТуризмКрымРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Народ поехал отдыхать от ужасов европейской ассоциации. Коли с миром, добро пожаловать!
21 июня, 11:04
Ryskin Andy
102310026
На Российских пограничниках ложится не легкая задача. Как отсечь недоброжелателей земли русской от мирных граждан Украины. Не допускать и выявлять нацистов , переобувшихся в отдыхающих !!
21 июня, 13:12
ais-ss Ледокол
8341103
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