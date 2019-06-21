Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Так, пограничники и таможенники за сутки оформляют порядка 11 тысяч человек и до полутора тысяч автомобилей.
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Кроме того, пограничники приняли дополнительные меры, задействовав все транспортные и пешеходные направления, а при необходимости — реверсное оформление.